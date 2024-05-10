Воздушная опасность объявлена в трёх районах Белгородской области
В Шебекинском и Краснояружском районах Белгородской области, а также в Валуйском городском округе объявлена воздушная тревога, жителей просят держаться подальше от окон и по возможности спуститься в укрытие. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.
"Внимание! Шебекинский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам <...> Ведётся обстрел, Краснояружский район, с. Вязовое. Спуститесь в подвал (укрытие) <...> Ведётся обстрел, Валуйский городской округ, с. Старый Хутор. Спуститесь в подвал (укрытие)", — сказано в публикациях Министерства чрезвычайных ситуаций.
Сегодня утром ракетная опасность уже объявлялась в самом Белгороде и Белгородском районе. Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей спрятаться в помещениях со сплошными стенами и без окон, а оказавшимся на улице — найти укрытие. Вскоре появилось сообщение о двух сбитых на подлёте к городу объектах, к счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.
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