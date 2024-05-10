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10 мая, 08:37

Воздушная опасность объявлена в трёх районах Белгородской области

В Шебекинском и Краснояружском районах Белгородской области, а также в Валуйском городском округе объявлена воздушная тревога, жителей просят держаться подальше от окон и по возможности спуститься в укрытие. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

"Внимание! Шебекинский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам <...> Ведётся обстрел, Краснояружский район, с. Вязовое. Спуститесь в подвал (укрытие) <...> Ведётся обстрел, Валуйский городской округ, с. Старый Хутор. Спуститесь в подвал (укрытие)", сказано в публикациях Министерства чрезвычайных ситуаций.

Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ выросло до 11
Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ выросло до 11

Сегодня утром ракетная опасность уже объявлялась в самом Белгороде и Белгородском районе. Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей спрятаться в помещениях со сплошными стенами и без окон, а оказавшимся на улице — найти укрытие. Вскоре появилось сообщение о двух сбитых на подлёте к городу объектах, к счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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