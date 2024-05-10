ВСУ потеряли почти 2 тысячи солдат при продвижении Армии России вглубь обороны

Подразделения ВС РФ группировки "Юг" в ходе боевых действий продолжали проникать сквозь оборону противника. Российская армия нанесла поражение живой силе и военной технике двух штурмовых, восьми механизированных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Спорное, Андреевка, Елизаветовка, Курдюмовка, Победа и Григоровка Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны России.

"Отразили контратаку штурмовых групп механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красное ДНР. Противник потерял свыше 1985 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе БТР М113 производства США, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из которых 13 переданы Украине западными странами", — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Вместе с тем российские военнослужащие вывели из строя станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также три украинских полевых хранилища с боекомплектом.