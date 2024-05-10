ВСУ потеряли почти 2 тысячи солдат при продвижении Армии России вглубь обороны
МО РФ: ВСУ лишились 1985 бойцов и трёх танков за неделю на Южном направлении
Подразделения ВС РФ группировки "Юг" в ходе боевых действий продолжали проникать сквозь оборону противника. Российская армия нанесла поражение живой силе и военной технике двух штурмовых, восьми механизированных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Спорное, Андреевка, Елизаветовка, Курдюмовка, Победа и Григоровка Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны России.
"Отразили контратаку штурмовых групп механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красное ДНР. Противник потерял свыше 1985 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе БТР М113 производства США, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из которых 13 переданы Украине западными странами", — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Вместе с тем российские военнослужащие вывели из строя станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также три украинских полевых хранилища с боекомплектом.
Ранее ВСУ за сутки потеряли до 355 бойцов в зоне ответственности Южной группировки войск ВС РФ. В результате контрбатарейного противостояния Российская армия устранила 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и станцию РЭБ "Анклав".
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