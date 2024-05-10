Российские военные разгромили пункт боепитания ВСУ под Работином

Расчёт гаубицы "Гиацинт-Б" уничтожил миномётный расчёт ВСУ вместе с пунктом боевого питания севернее Работина на Ореховском направлении, где Вооружённые силы Украины пополняли запасы вооружения. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, там отметили, что российские бойцы ежедневно ликвидируют точечные позиции врага в Запорожской области.

ВС РФ разгромили место дислокации ВСУ под Работином. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Артиллерийские подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям ВСУ в Запорожской области. Уничтожают боевую технику, военные объекты, фортификационные сооружения и живую силу противника", — говорится в сообщении военного ведомства.