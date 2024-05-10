Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 15:39

Российские военные разгромили пункт боепитания ВСУ под Работином

Минобороны: Расчёт гаубицы "Гиацинт-Б" ударил по позиции ВСУ севернее Работина

Расчёт гаубицы "Гиацинт-Б" уничтожил миномётный расчёт ВСУ вместе с пунктом боевого питания севернее Работина на Ореховском направлении, где Вооружённые силы Украины пополняли запасы вооружения. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, там отметили, что российские бойцы ежедневно ликвидируют точечные позиции врага в Запорожской области.

ВС РФ разгромили место дислокации ВСУ под Работином. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Артиллерийские подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям ВСУ в Запорожской области. Уничтожают боевую технику, военные объекты, фортификационные сооружения и живую силу противника", — говорится в сообщении военного ведомства.

"Танк прижал!": Минобороны показало видео битвы за Очеретино
"Танк прижал!": Минобороны показало видео битвы за Очеретино

Как ранее рассказывал глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, российские военные освободили село Работино. Однако он отметил, что там ещё остались точки сопротивления Вооружённых сил Украины, которые предстоит разбить ВС РФ.

Обложка ©

Telegram / Минобороны РФ

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров