Российские войска подняли над Работином флаг РФ

Над селом Работино на Ореховском направлении поднят флаг РФ, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, в населённом пункте ещё остались точечные очаги сопротивления ВСУ.

"Наши ребята дошли до северных окраин села, где раньше находился противник, и подняли флаг Российской Федерации", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".

На данный момент часть сил ВСУ, не отступивших из Работина, пытаются сохранить там минимальное присутствие, так как взятие села является главным достижением контрнаступления противника на данном участке фронта.