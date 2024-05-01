Российские войска подняли над Работином флаг РФ
Рогов: Над Работином подняли флаг России
Над селом Работино на Ореховском направлении поднят флаг РФ, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, в населённом пункте ещё остались точечные очаги сопротивления ВСУ.
"Наши ребята дошли до северных окраин села, где раньше находился противник, и подняли флаг Российской Федерации", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".
На данный момент часть сил ВСУ, не отступивших из Работина, пытаются сохранить там минимальное присутствие, так как взятие села является главным достижением контрнаступления противника на данном участке фронта.
Ранее Минобороны России отчиталось об освобождении другого населённого пункта. Так, под наш контроль перешла Семёновка Донецкой Народной Республики.
ТАСС / Александр Щербак