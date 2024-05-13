"Превращается в Бахмут": На Украине заявили о начале окружения Волчанска российскими войсками

Российские военные начали окружать Волчанск в Харьковской области. Об этом в эфире украинского телеканала "Эспрессо" сообщил депутат местного областного совета Александр Скорик.

"Город начинают окружать с одной стороны. Идут очень сложные позиционные бои. Силы обороны Украины под плотным огнём, постоянными прилётами КАБов (корректируемые авиабомбы. — Прим. Life.ru) и штурмовыми действиями ведут оборону", — сказал он.