"Превращается в Бахмут": На Украине заявили о начале окружения Волчанска российскими войсками
Украинский депутат Скорик: ВС России начали окружать Волчанск
Российские военные начали окружать Волчанск в Харьковской области. Об этом в эфире украинского телеканала "Эспрессо" сообщил депутат местного областного совета Александр Скорик.
"Город начинают окружать с одной стороны. Идут очень сложные позиционные бои. Силы обороны Украины под плотным огнём, постоянными прилётами КАБов (корректируемые авиабомбы. — Прим. Life.ru) и штурмовыми действиями ведут оборону", — сказал он.
Глава харьковской полиции Владимир Тимошко, в свою очередь, признал, что Волчанск уже "превращается в Бахмут или Марьинку", так как только за выходные количество ударов авиабомбами было зашкаливающим.
Напомним, на Харьковщине разворачивается широкомасштабное наступление Российской армии. За несколько дней бойцам ВС РФ удалось освободить целый ряд населённых пунктов. Суточные потери ВСУ переваливают за 600 военных. В ВСУ признаются, что обстановка на фронте для них — настоящий ад. Газета The New York Times полагает, что наступление ВС России на Харьков может вынудить Киев пойти на перемирие с Москвой. На фоне успехов Российской армии Киев сменил командующего группировкой "Харьков".
ТАСС / Дмитрий Рогулин