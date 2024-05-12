"Начался ад": Военный ВСУ рассказал о российском наступлении в Харьковской области

Наступление России в Харьковской области стало адом для Вооружённых сил Украины. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на командира украинского взвода.

"Сначала было тихо, а потом начался ад", — рассказал военный.

Он отметил, что сложнее всего было, когда ВС РФ перешли границу, которая оставалась нетронутой больше года. По словам бойца, шесть часов после начала российского наступления украинские бойцы пытались сдержать жесточайший натиск.