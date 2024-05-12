"Начался ад": Военный ВСУ рассказал о российском наступлении в Харьковской области
The Sunday Times: Наступление ВС РФ под Харьковом стало для ВСУ настоящим адом
Наступление России в Харьковской области стало адом для Вооружённых сил Украины. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на командира украинского взвода.
"Сначала было тихо, а потом начался ад", — рассказал военный.
Он отметил, что сложнее всего было, когда ВС РФ перешли границу, которая оставалась нетронутой больше года. По словам бойца, шесть часов после начала российского наступления украинские бойцы пытались сдержать жесточайший натиск.
Напомним, в США объявили о начале наступления России на Харьков. Вашингтон считает, что российские войска могут достичь успеха на этом направлении уже в ближайшее время. Накануне в области произошли взрывы, было зафиксировано не менее двух "прилётов". За два дня в подконтрольной Киеву области эвакуировали более четырёх тысяч человек.
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