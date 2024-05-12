В Харьковской области за два дня эвакуировали более четырёх тысяч человек
Эвакуация людей из Харьковской области. Обложка © Telegram / Олег Синєгубов
За два дня в Харьковской области эвакуировали более четырёх тысяч человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Более чем за двое суток эвакуировали более четырёх тысяч жителей из населённых пунктов", — написал он в личном телеграм-канале.
Ранее в украинской полиции заявляли, что 10–11 мая из сёл на границе с Харьковской областью эвакуировали около тысячи человек.
Напомним, в США объявили о начале наступления России на Харьков. Как отметили американские власти, российские войска могут достигнуть успеха на этом направлении уже в ближайшие недели. Накануне в области произошли взрывы, было зафиксировано не менее двух "прилётов".