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12 мая, 09:57

В Харьковской области за два дня эвакуировали более четырёх тысяч человек

Эвакуация людей из Харьковской области. Обложка © Telegram / Олег Синєгубов

Эвакуация людей из Харьковской области. Обложка © Telegram / Олег Синєгубов

За два дня в Харьковской области эвакуировали более четырёх тысяч человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Более чем за двое суток эвакуировали более четырёх тысяч жителей из населённых пунктов", — написал он в личном телеграм-канале.

Ранее в украинской полиции заявляли, что 10–11 мая из сёл на границе с Харьковской областью эвакуировали около тысячи человек.

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Напомним, в США объявили о начале наступления России на Харьков. Как отметили американские власти, российские войска могут достигнуть успеха на этом направлении уже в ближайшие недели. Накануне в области произошли взрывы, было зафиксировано не менее двух "прилётов".

Александра Мышляева
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