В Харьковской области за два дня эвакуировали более четырёх тысяч человек

За два дня в Харьковской области эвакуировали более четырёх тысяч человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Более чем за двое суток эвакуировали более четырёх тысяч жителей из населённых пунктов", — написал он в личном телеграм-канале.