Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение в зоне СВО, ликвидировали до 620 военных ВСУ, уничтожили два танка и 18 автомобилей, а также разгромили шесть полевых складов боеприпасов вражеской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 93-й механизированной, 92-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 107-й, 112-й, 115-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Спорное, Орехово-Василевка, Часов Яр, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка ДНР", — говорится в сообщении военного ведомства.

Также ВС РФ смогли отразить две штурмовые атаки групп 41-й механизированной бригады ВСУ в районе села Красное ДНР. Кроме того, противник лишился 155-мм самоходной британской установки Braveheart, 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицы Д-20, трёх 105-мм орудий L119, трёх 122-мм самоходных установок "Гвоздика", а также станции радиоэлектронной борьбы "Нота".