Волчанск под утро покинули 3 грузовика с убитыми бойцами ВСУ

За ночь в Волчанске Харьковской области случилось несколько прилётов со стороны российских военных. Подразделения Вооружённых сил Украины в этом регионе находятся в крайне тяжёлом положении. Об этом заявил координатор подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

"Город Волчанск получил несколько прилётов за ночь. Связи с самим городом нет, ВСУ глушит всё, что возможно. По описаниям тех, кто живёт в нескольких километрах, в час ночи началась атака ФАБами, были слышны самолёты и очень мощные взрывы. Атака ФАБами продолжалась почти до двух часов ночи. Потом периодически были слышны звуки прилётов, как от РСЗО", — написал Лебедев.

По его словам, один из ударов Армии России около четырёх утра вызвал мощный взрыв, от которого в воздух вырвался огромный поток пламени. По сообщениям агентуры Лебедева, ситуация в Волчанске для украинской армии близка к катастрофической — убитых солдат вывозят грузовиками.