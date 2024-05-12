Волчанск под утро покинули 3 грузовика с убитыми бойцами ВСУ
Подполье: За полтора часа Волчанск покинули 3 грузовика с убитыми солдатами ВСУ
За ночь в Волчанске Харьковской области случилось несколько прилётов со стороны российских военных. Подразделения Вооружённых сил Украины в этом регионе находятся в крайне тяжёлом положении. Об этом заявил координатор подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.
"Город Волчанск получил несколько прилётов за ночь. Связи с самим городом нет, ВСУ глушит всё, что возможно. По описаниям тех, кто живёт в нескольких километрах, в час ночи началась атака ФАБами, были слышны самолёты и очень мощные взрывы. Атака ФАБами продолжалась почти до двух часов ночи. Потом периодически были слышны звуки прилётов, как от РСЗО", — написал Лебедев.
По его словам, один из ударов Армии России около четырёх утра вызвал мощный взрыв, от которого в воздух вырвался огромный поток пламени. По сообщениям агентуры Лебедева, ситуация в Волчанске для украинской армии близка к катастрофической — убитых солдат вывозят грузовиками.
"За полтора часа три КамАЗа "груз 200" выехали на запад на Полтаву/Киев", — сообщили в подполье.
Армия России ведёт активные боевые действия на Харьковском направлении, постоянно оттесняя назад солдат Вооружённых сил Украины, которым приходится бросать хорошо подготовленные оборонительные рубежи. Киев фактически бросает людей на убой, поскольку потери украинской армии в регионе исчисляются сотнями. ВСУ также подорвали один из мостов, по которому гражданские собирались покинуть Волчанск, чтобы затормозить продвижение ВС РФ.
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