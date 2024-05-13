NYT: Наступление России на Харьков может вынудить Украину пойти на перемирие

Издание пишет, что ВСУ отступают под Харьковом и многие украинцы понимают, что положение их страны в конфликте с РФ значительно ухудшилось. Командиры же винят друг друга в поражениях на этом направлении. Газета подчёркивает, что такое плачевное положение под Харьковом может окончательно деморализовать Украину и её союзников. А это в свою очередь приведёт к усилению давления на Киев, чтобы он пошёл на перемирие с Россией.