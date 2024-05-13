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13 мая, 08:11

NYT: Наступление России на Харьков может вынудить Украину пойти на перемирие

Наступление Российской армии на Харьков может вынудить Киев пойти на перемирие с Москвой. Так полагает газета The New York Times.

Издание пишет, что ВСУ отступают под Харьковом и многие украинцы понимают, что положение их страны в конфликте с РФ значительно ухудшилось. Командиры же винят друг друга в поражениях на этом направлении. Газета подчёркивает, что такое плачевное положение под Харьковом может окончательно деморализовать Украину и её союзников. А это в свою очередь приведёт к усилению давления на Киев, чтобы он пошёл на перемирие с Россией.

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Напомним, Армия России ведёт активные боевые действия на Харьковском направлении, постоянно оттесняя назад солдат ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Ранее подполье заявило, что в Волчанске украинская армия находится в крайне тяжёлом положении: убитых солдат ВСУ вывозят грузовиками.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Александра Вишнякова
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