Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Украинские военные признали, что власти не подготовили оборону Волчанска

Le Monde: ВСУ не подготовили оборону Волчанска к действиям ВС РФ

13 мая, 07:56
Украинские военные признали, что власти не подготовили оборону Волчанска. Обложка © Telegram/Zelenskiy / Official

Украинские военные признали, что власти не подготовили оборону Волчанска. Обложка © Telegram/Zelenskiy / Official

Власти Украины не подготовили оборону Волчанска в Харьковской области. Об этом заявил украинский военный, непосредственно находящийся в окрестностях города. По его словам, сейчас на месте нет средств, необходимых для блокировки наступления ВС РФ.

"Оборона Волчанска не была подготовлена", — цитирует его газета Le Monde.

ВСУ вывезли раненых военных на грузовиках из Волчанска и подорвали за собой мост
ВСУ вывезли раненых военных на грузовиках из Волчанска и подорвали за собой мост

Напомним, Армия России ведёт активные боевые действия на Харьковском направлении, постоянно оттесняя назад солдат ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Ранее подполье заявило, что в Волчанске Вооружённые силы Украины находятся в крайне тяжёлом положении: убитых солдат ВСУ вывозят грузовиками.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!