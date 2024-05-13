Украинские военные признали, что власти не подготовили оборону Волчанска
Le Monde: ВСУ не подготовили оборону Волчанска к действиям ВС РФ
Украинские военные признали, что власти не подготовили оборону Волчанска. Обложка © Telegram/Zelenskiy / Official
Власти Украины не подготовили оборону Волчанска в Харьковской области. Об этом заявил украинский военный, непосредственно находящийся в окрестностях города. По его словам, сейчас на месте нет средств, необходимых для блокировки наступления ВС РФ.
"Оборона Волчанска не была подготовлена", — цитирует его газета Le Monde.
Напомним, Армия России ведёт активные боевые действия на Харьковском направлении, постоянно оттесняя назад солдат ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Ранее подполье заявило, что в Волчанске Вооружённые силы Украины находятся в крайне тяжёлом положении: убитых солдат ВСУ вывозят грузовиками.