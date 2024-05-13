На фоне российского наступления ВСУ сменили командующего группировкой "Харьков"
На фоне российского наступления в Харьковской области в ВСУ сменили командующего группировкой "Харьков". Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".
По данным СМИ, Юрия Галушкина сменил Михаил Драпатый — заместитель начальника Генштаба по подготовке военных.
Новый командующий группировкой "Харьков" Михаил Драпатый. Фото © Wikipedia / armyinform.com.ua
"Согласно решению военного руководства, с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТГВ) "Харьков", — сообщили в группировке войск "Хортица".
Напомним, Армия России ведёт активные боевые действия на Харьковском направлении, постоянно оттесняя назад солдат ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Ранее подполье заявило, что в Волчанске украинская армия находится в крайне тяжёлом положении: убитых солдат ВСУ вывозят грузовиками. А газета The New York Times полагает, что наступление Российской армии на Харьков может вынудить Киев пойти на перемирие с Москвой.
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