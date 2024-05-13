"Фронт расширяется": ВС РФ наступают в Харьковской области со множества направлений, признали власти

ВС России наступают на Харьковскую область со множества направлений, признал глава военной администрации региона Олег Синегубов. Соответствующее заявление он сделал в интервью Sky News.

"По сути, линия фронта расширяется, и противник наступает с многочисленных направлений", — сказал он.