"Фронт расширяется": ВС РФ наступают в Харьковской области со множества направлений, признали власти
Sky News: Власти Харьковской области признали продвижение ВС России
Бойцы ВС РФ в зоне проведения спецоперации, 2023 год. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
ВС России наступают на Харьковскую область со множества направлений, признал глава военной администрации региона Олег Синегубов. Соответствующее заявление он сделал в интервью Sky News.
"По сути, линия фронта расширяется, и противник наступает с многочисленных направлений", — сказал он.
По словам чиновника, Российская армия продвигается из-за задержек в поставках западной военной помощи. На данный момент, отметил он, ВС РФ превосходят ВСУ по количеству вооружения.
Напомним, в Харьковской области разворачивается широкомасштабное наступление ВС России. За несколько дней нашим бойцам удалось освободить целый ряд населённых пунктов. Суточные потери ВСУ перешагивают за 600 человек. Украинские бойцы признаются, что обстановка на фронте для них — настоящий ад. На этом фоне ВС РФ наносят удары по инфраструктуре противника в регионе. В частности, целью стал оборонный завод в Харькове, где ремонтировали технику. The New York Times полагает, что успехи России деморализуют украинцев и заставят киевский режим пойти на перемирие.