ВС РФ ударили по военному заводу в Харькове, заявили в подполье
Лебедев: ВС России ударили по заводу в Харькове, ремонтировавшему технику ВСУ
Минувшим вечером и ночью ВС России продолжили наносить удары по объектам на Украине. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целью, в частности, стал оборонный завод имени В.А. Малышева в Харькове, где ремонтировали военную технику.
Прилёт услышали в 18:00, в тот момент на территории находилось не менее 30 единиц колёсной и гусеничной техники. А в 22:40 под удар попала северная часть города. Зафиксировано два попадания, в районе аэропорта работали системы ПВО.
"Ночью в 3:40 в Харькове слышали серию взрывов в северо-западной части города, частично это была работа ПВО, но как минимум один из взрывов сопровождался детонацией", — добавил Лебедев в беседе с РИА "Новости".
По словам подпольщика, украинские власти начали вывозить из города склады супермаркетов, военные грузы, личное имущество чиновников, в том числе военных и сотрудников спецслужб. Кроме того, из Лоботина сообщают о работе передвижного крематория. От него пахнет жжёной резиной, палёной шкурой и перьями, "как подушки жгут с шинами". По словам жителей, в пустующие дома и квартиры начали заселяться украинские военнослужащие.
Кроме того, в 20:40 прилетело в Изюм, в восточной части которого формировалось большое подразделение ВСУ, доукомплектованное боевиками "Кракена". Последние выполняют в боях функцию заградотрядов. А в селе Клугино-Башкировка под удар ВС РФ попала казарма, в которой находилось около 200 украинских военнослужащих. Данных по погибшим пока нет. По словам Лебедева, соседний Чугуев используется для снабжения войск, идущих на ротацию в другие районы.
Напомним, тем временем на Харьковском направлении разворачивается наступление ВС России. Освобождён уже целый ряд населённых пунктов. Только за одни из минувших суток ВСУ потеряли до 620 военнослужащих и два танка. Украинские бойцы признаются, что обстановка на фронте для них — настоящий ад.
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