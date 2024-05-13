ВС РФ ударили по военному заводу в Харькове, заявили в подполье

Минувшим вечером и ночью ВС России продолжили наносить удары по объектам на Украине. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целью, в частности, стал оборонный завод имени В.А. Малышева в Харькове, где ремонтировали военную технику.

Прилёт услышали в 18:00, в тот момент на территории находилось не менее 30 единиц колёсной и гусеничной техники. А в 22:40 под удар попала северная часть города. Зафиксировано два попадания, в районе аэропорта работали системы ПВО.

"Ночью в 3:40 в Харькове слышали серию взрывов в северо-западной части города, частично это была работа ПВО, но как минимум один из взрывов сопровождался детонацией", — добавил Лебедев в беседе с РИА "Новости".

По словам подпольщика, украинские власти начали вывозить из города склады супермаркетов, военные грузы, личное имущество чиновников, в том числе военных и сотрудников спецслужб. Кроме того, из Лоботина сообщают о работе передвижного крематория. От него пахнет жжёной резиной, палёной шкурой и перьями, "как подушки жгут с шинами". По словам жителей, в пустующие дома и квартиры начали заселяться украинские военнослужащие.