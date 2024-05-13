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13 мая, 00:19

Генштаб ВСУ заявил о тактическом успехе российских военных под Харьковом

Российские подразделения имеют тактический успех на Харьковском направлении. Соответствующее признание 13 мая сделал Генштаб Вооружённых сил Украины.

В Незалежной подчеркнули, что лишь за последние сутки ВС РФ произвели 22 штурмовых действия, 14 из них всё ещё продолжаются. На этом участке фронта задействованы значительные силы.

"Оперативная обстановка остаётся сложной и динамично меняется... Ведутся бои за приграничный город Волчанск", — гласит сообщение.

ВС РФ частично уничтожили группу из солдат ВСУ, РДК* и "Кракена" под Харьковом
ВС РФ частично уничтожили группу из солдат ВСУ, РДК* и "Кракена" под Харьковом

Продвижение российских военных в направлении Харькова ранее был вынужден признать и Владимир Зеленский. Новость вызвала у него настоящую панику, считают в США.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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