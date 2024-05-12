Президент Украины Владимир Зеленский запаниковал, когда получил информацию о продвижении российских военных в Харьковской области, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Кроме того, экс-подполковник подчеркнул, что ВСУ находятся в трудной ситуации из-за нехватки обученных солдат и украинский лидер знает об этом. Он также предположил, что Россия, вероятно, пытается создать буферную зону в Харьковской области для предотвращения украинских атак по территории страны.