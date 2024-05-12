В США рассказали о реакции Зеленского на неутешительные новости о Харькове
Офицер Дэвис: Зеленский впал в панику, узнав о положении дел ВСУ под Харьковом
Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский запаниковал, когда получил информацию о продвижении российских военных в Харьковской области, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Первой реакцией Зеленского была крайняя обеспокоенность", — отметил он на своём ютуб-канале Daniel Davis / Deep Dive.
Кроме того, экс-подполковник подчеркнул, что ВСУ находятся в трудной ситуации из-за нехватки обученных солдат и украинский лидер знает об этом. Он также предположил, что Россия, вероятно, пытается создать буферную зону в Харьковской области для предотвращения украинских атак по территории страны.
Ранее Армия России взяла под контроль пять населённых пунктов в Харьковской области. Наши бойцы освободили Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечье. Кроме того, Минобороны РФ доложило об освобождении шестого за день посёлка в ходе СВО. На следующий день российские военные заняли ещё четыре населённых пункта в Харьковской области и продвинулись вглубь обороны противника, освободив Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.