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12 мая, 13:07

В США рассказали о реакции Зеленского на неутешительные новости о Харькове

Офицер Дэвис: Зеленский впал в панику, узнав о положении дел ВСУ под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский запаниковал, когда получил информацию о продвижении российских военных в Харьковской области, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

"Первой реакцией Зеленского была крайняя обеспокоенность", отметил он на своём ютуб-канале Daniel Davis / Deep Dive.

Кроме того, экс-подполковник подчеркнул, что ВСУ находятся в трудной ситуации из-за нехватки обученных солдат и украинский лидер знает об этом. Он также предположил, что Россия, вероятно, пытается создать буферную зону в Харьковской области для предотвращения украинских атак по территории страны.

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Ранее Армия России взяла под контроль пять населённых пунктов в Харьковской области. Наши бойцы освободили Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечье. Кроме того, Минобороны РФ доложило об освобождении шестого за день посёлка в ходе СВО. На следующий день российские военные заняли ещё четыре населённых пункта в Харьковской области и продвинулись вглубь обороны противника, освободив Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Евгения Мосс
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