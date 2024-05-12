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12 мая, 11:17

В Госдуме предупредили Киев о расплате за чудовищную атаку на многоэтажку в Белгороде

Депутат Хамитов назвал высшей степенью подлости удар по многоэтажке в Белгороде

Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Обложка © МЧС России

Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Обложка © МЧС России

Киевский режим совершает ужасающие преступления в отношении мирного населения России. Руководство Украины проявляет подлость в высшей степени, нанося удары, которые не преследуют никаких стратегических целей, а призваны убивать беззащитных людей. Такое мнение высказал в беседе с Life.ru депутат Госдумы Амир Хамитов, подчеркнув, что расплата настигнет авторов атаки.

"Всё сложнее находить слова, чтобы охарактеризовать чудовищные преступления киевского режима. Каждое из них является проявлением безумной агрессии и бесчеловечности. Но даже на этом фоне трагедии, подобные Белгородской, потрясают. Бить по беззащитным мирным жителям, не имеющим никакого отношения к армии, — это высшая степень подлости", — говорит Хамитов.

По его словам, именно такие атаки участились в последнее время. Терпя поражение за поражением на поле боя, украинские террористы бьют по гражданским.

Хочу заметить, что вина за такие чудовищные преступления со стороны ВСУ лежит в том числе и на Коллективном Западе, который продолжает снабжать оружием преступный режим Зеленского. Сегодня каждая из сторон показывает своё истинное лицо. И если в Киеве надеются, что их преступления останутся безнаказанными, то зря. Наш ответ не заставит себя ждать.

Амир Хамитов

Депутат Госдумы

Хочу заметить, что вина за такие чудовищные преступления со стороны ВСУ лежит в том числе и на Коллективном Западе, который продолжает снабжать оружием преступный режим Зеленского. Сегодня каждая из сторон показывает своё истинное лицо. И если в Киеве надеются, что их преступления останутся безнаказанными, то зря. Наш ответ не заставит себя ждать.
Хочу заметить, что вина за такие чудовищные преступления со стороны ВСУ лежит в том числе и на Коллективном Западе, который продолжает снабжать оружием преступный режим Зеленского. Сегодня каждая из сторон показывает своё истинное лицо. И если в Киеве надеются, что их преступления останутся безнаказанными, то зря. Наш ответ не заставит себя ждать.

Вся Россия сейчас с Белгородом. Пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка, заключил парламентарий.

Гладков помогает разбирать завалы у многоэтажки в Белгороде после обстрела ВСУ
Гладков помогает разбирать завалы у многоэтажки в Белгороде после обстрела ВСУ

Ранее ВСУ нанесли удар по жилому дому в Белгороде. В результате прилёта управляемой авиабомбы французского производства в доме полностью обрушился один из подъездов. По информации СМИ, украинская атака унесла жизни семерых человек. Число пострадавших от обстрела выросло до 33 человек. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Ольга Годуненко
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