В Госдуме предупредили Киев о расплате за чудовищную атаку на многоэтажку в Белгороде

Хочу заметить, что вина за такие чудовищные преступления со стороны ВСУ лежит в том числе и на Коллективном Западе, который продолжает снабжать оружием преступный режим Зеленского. Сегодня каждая из сторон показывает своё истинное лицо. И если в Киеве надеются, что их преступления останутся безнаказанными, то зря. Наш ответ не заставит себя ждать.