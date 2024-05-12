В Госдуме предупредили Киев о расплате за чудовищную атаку на многоэтажку в Белгороде
Депутат Хамитов назвал высшей степенью подлости удар по многоэтажке в Белгороде
Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Обложка © МЧС России
Киевский режим совершает ужасающие преступления в отношении мирного населения России. Руководство Украины проявляет подлость в высшей степени, нанося удары, которые не преследуют никаких стратегических целей, а призваны убивать беззащитных людей. Такое мнение высказал в беседе с Life.ru депутат Госдумы Амир Хамитов, подчеркнув, что расплата настигнет авторов атаки.
"Всё сложнее находить слова, чтобы охарактеризовать чудовищные преступления киевского режима. Каждое из них является проявлением безумной агрессии и бесчеловечности. Но даже на этом фоне трагедии, подобные Белгородской, потрясают. Бить по беззащитным мирным жителям, не имеющим никакого отношения к армии, — это высшая степень подлости", — говорит Хамитов.
По его словам, именно такие атаки участились в последнее время. Терпя поражение за поражением на поле боя, украинские террористы бьют по гражданским.
Хочу заметить, что вина за такие чудовищные преступления со стороны ВСУ лежит в том числе и на Коллективном Западе, который продолжает снабжать оружием преступный режим Зеленского. Сегодня каждая из сторон показывает своё истинное лицо. И если в Киеве надеются, что их преступления останутся безнаказанными, то зря. Наш ответ не заставит себя ждать.
Вся Россия сейчас с Белгородом. Пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка, заключил парламентарий.
Ранее ВСУ нанесли удар по жилому дому в Белгороде. В результате прилёта управляемой авиабомбы французского производства в доме полностью обрушился один из подъездов. По информации СМИ, украинская атака унесла жизни семерых человек. Число пострадавших от обстрела выросло до 33 человек. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.