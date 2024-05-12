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12 мая, 09:35

СК: По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте

По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Разбор завалов на месте ЧП. Видео © Telegram / Жесть Белгород

"12 мая вследствие атаки вооружённых формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие", — говорится в сообщении.

Взрыв и дыра вместо подъезда: Момент попадания снаряда ВСУ в многоэтажку в Белгороде попал на видео
Взрыв и дыра вместо подъезда: Момент попадания снаряда ВСУ в многоэтажку в Белгороде попал на видео

Подъезд жилого дома в Белгороде рухнул после попадания снаряда ВСУ. Киевский режим ударил по многоэтажке управляемой авиабомбой. Есть угроза обрушения всего здания. На данный момент известно о четырёх погибших. Семь человек уже извлекли из-под завалов. Пострадало 30 человек, в том числе двое детей. Губернатор региона Вячеслав Гладков выехал на место происшествия.

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Telegram / Жесть Белгород

Николь Вербер
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