СК: По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте
По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Разбор завалов на месте ЧП. Видео © Telegram / Жесть Белгород
"12 мая вследствие атаки вооружённых формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие", — говорится в сообщении.
Подъезд жилого дома в Белгороде рухнул после попадания снаряда ВСУ. Киевский режим ударил по многоэтажке управляемой авиабомбой. Есть угроза обрушения всего здания. На данный момент известно о четырёх погибших. Семь человек уже извлекли из-под завалов. Пострадало 30 человек, в том числе двое детей. Губернатор региона Вячеслав Гладков выехал на место происшествия.
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