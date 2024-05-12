7 человек достали из-под завалов обрушенной многоэтажки в Белгороде

Семь человек удалось достать из-под завалов обрушенной многоэтажки в Белгороде, их прямо сейчас госпитализируют, пишет SHOT.

Под завалами могут находиться ещё около 20 человек. К дому уже прибыли волонтёры и военные, они помогут в поисках.