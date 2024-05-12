7 человек достали из-под завалов обрушенной многоэтажки в Белгороде
Семь человек удалось достать из-под завалов обрушенной многоэтажки в Белгороде, их прямо сейчас госпитализируют, пишет SHOT.
7 человек достали из-под завалов обрушенной многоэтажки в Белгороде. Видео © SHOT
Под завалами могут находиться ещё около 20 человек. К дому уже прибыли волонтёры и военные, они помогут в поисках.
Подъезд жилого дома рухнул на улице Щорса в Белгороде. По словам очевидцев, всё произошло после прямого попадания снаряда ВСУ в здание. Губернатор Вячеслав Гладков уже направляется к месту ЧП. На данный момент известно о четырёх погибших.
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