Подъезд жилой многоэтажки рухнул в Белгороде после прямого попадания снаряда ВСУ

Подъезд многоквартирной жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. По словам очевидцев, ЧП произошло после прямого попадания в здание. В Сети появились кадры с места событий, но официальных сведений о случившемся нет.

По сведениям источника SHOT, по многоэтажке действительно был прилёт. Есть угроза обрушения всей десятиэтажки, под завалами могут находиться минимум 15 человек.