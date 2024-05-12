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12 мая, 08:37
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Подъезд жилой многоэтажки рухнул в Белгороде после прямого попадания снаряда ВСУ

Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде

Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Фото © VK / Николай Шойму

Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Фото © VK / Николай Шойму

Подъезд многоквартирной жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. По словам очевидцев, ЧП произошло после прямого попадания в здание. В Сети появились кадры с места событий, но официальных сведений о случившемся нет.

Видео © t.me / zhest_belgorod

По сведениям источника SHOT, по многоэтажке действительно был прилёт. Есть угроза обрушения всей десятиэтажки, под завалами могут находиться минимум 15 человек.

Днём ранее в Печоре Республики Коми рухнула часть общежития. Как оказалось, местные давно жаловались на запущенное состояние здания. В 2023 году прокуратура заводила несколько дел за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения и халатность. Расселение рухнувшего дома в Печоре начнётся 15 мая, жильцы получат компенсацию.

Обрушение пятиэтажного общежития в Коми вылилось в уголовное дело
Обрушение пятиэтажного общежития в Коми вылилось в уголовное дело
Андрей Бражников
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