Подъезд жилой многоэтажки рухнул в Белгороде после прямого попадания снаряда ВСУ
Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде
Подъезд жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. Фото © VK / Николай Шойму
Подъезд многоквартирной жилой многоэтажки рухнул на улице Щорса в Белгороде. По словам очевидцев, ЧП произошло после прямого попадания в здание. В Сети появились кадры с места событий, но официальных сведений о случившемся нет.
Видео © t.me / zhest_belgorod
По сведениям источника SHOT, по многоэтажке действительно был прилёт. Есть угроза обрушения всей десятиэтажки, под завалами могут находиться минимум 15 человек.
Днём ранее в Печоре Республики Коми рухнула часть общежития. Как оказалось, местные давно жаловались на запущенное состояние здания. В 2023 году прокуратура заводила несколько дел за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения и халатность. Расселение рухнувшего дома в Печоре начнётся 15 мая, жильцы получат компенсацию.