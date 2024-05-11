Расселение рухнувшего дома в Печоре начнётся 15 мая, жильцы получат компенсацию
Несколько этажей обрушились в жилом доме в городе Печоре. Обложка © Telegram / МЧС Республики Коми
Рухнувшее сегодня в городе Печоре в Коми пятиэтажное общежитие начнут расселять 15 мая. Об этом сообщил глава республики.
Снесена часть крыши общежития. Видео © Telegram / МЧС Республики Коми
"Сразу по прибытии глава Республики Коми сообщил о том, что, согласно оценке Минстроя Республики Коми, расселению подлежит 104 помещения общей площадью более двух тысяч квадратных метров. С 15 мая будут начаты работы по расселению пострадавших", — привели его слова в пресс-службе главы региона.
Кроме того, в скором времени из резервного фонда правительства региона муниципалитету выделят средства на переселение семей и выплату компенсаций. Жильцы смогут получить деньги с 13 мая.
Напомним, сегодня в городе Печоре Республики Коми произошло обрушение части общежития. Выяснилось, что местные не раз жаловались на плачевное состояние здания. В 2023 году было заведено два уголовных дела за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения и халатность.