Расселение рухнувшего дома в Печоре начнётся 15 мая, жильцы получат компенсацию

Рухнувшее сегодня в городе Печоре в Коми пятиэтажное общежитие начнут расселять 15 мая. Об этом сообщил глава республики.

Снесена часть крыши общежития. Видео © Telegram / МЧС Республики Коми

"Сразу по прибытии глава Республики Коми сообщил о том, что, согласно оценке Минстроя Республики Коми, расселению подлежит 104 помещения общей площадью более двух тысяч квадратных метров. С 15 мая будут начаты работы по расселению пострадавших", — привели его слова в пресс-службе главы региона.

Кроме того, в скором времени из резервного фонда правительства региона муниципалитету выделят средства на переселение семей и выплату компенсаций. Жильцы смогут получить деньги с 13 мая.