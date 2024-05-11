Появилось видео с моментом обрушения четырёх этажей общежития в Печоре
Соседи сняли на видео момент обрушения сразу четырёх пролётов общежития в городе Печоре Республики Коми. Пятиэтажный дом был ранее признан аварийным. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.
Момент обрушения общежития в Печоре. Видео © Telegram / SHOT
По данным МЧС, рухнувшая часть пятиэтажки заселена не была. В результате происшествия пострадавших нет, эвакуировано 14 человек, из которых пятеро — дети.
Как уже писал Life.ru, сегодня в городе Печоре Республики Коми произошло обрушение части общежития. Местные жители неоднократно жаловались на общее состояние здания на Печорском проспекте. В 2023 году было заведено два уголовных дела за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения и халатность.
Telegram / SHOT