На востоке Москвы частично обрушилась кровля горящего завода по производству камня

В Москве частично обрушилась кровля в здании горящего завода по производству искусственного камня на улице Буракова. Об этом сообщили в МЧС России.

В Москве частично обрушилась кровля горящего завода по производству камня на улице Буракова. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"На востоке Москвы огонь охватил 2500 квадратных метров здания. На 1000 квадратных метров частично обрушилась кровля. Всего на месте работают 120 специалистов и 35 единиц техники", — уточнили в ведомстве.

В столичном управлении прокуратуры, в свою очередь, уточнили, что информации о пострадавших на данный момент не поступало.