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2 мая, 19:23

На востоке Москвы частично обрушилась кровля горящего завода по производству камня

В Москве частично обрушилась кровля в здании горящего завода по производству искусственного камня на улице Буракова. Об этом сообщили в МЧС России.

В Москве частично обрушилась кровля горящего завода по производству камня на улице Буракова. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"На востоке Москвы огонь охватил 2500 квадратных метров здания. На 1000 квадратных метров частично обрушилась кровля. Всего на месте работают 120 специалистов и 35 единиц техники", — уточнили в ведомстве.

В столичном управлении прокуратуры, в свою очередь, уточнили, что информации о пострадавших на данный момент не поступало.

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Напомним, что мощный пожар охватил здание завода по производству искусственного камня на востоке столицы. Он произошёл на территории мебельного цеха на 3-м этаже и быстро распространяется по всей площади. Ситуация осложнена тем, что внутри помещения могут находиться люди. К тушению привлекли авиацию.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Оксана Попова
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