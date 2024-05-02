На востоке Москвы частично обрушилась кровля горящего завода по производству камня
В Москве частично обрушилась кровля в здании горящего завода по производству искусственного камня на улице Буракова. Об этом сообщили в МЧС России.
В Москве частично обрушилась кровля горящего завода по производству камня на улице Буракова. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"На востоке Москвы огонь охватил 2500 квадратных метров здания. На 1000 квадратных метров частично обрушилась кровля. Всего на месте работают 120 специалистов и 35 единиц техники", — уточнили в ведомстве.
В столичном управлении прокуратуры, в свою очередь, уточнили, что информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Напомним, что мощный пожар охватил здание завода по производству искусственного камня на востоке столицы. Он произошёл на территории мебельного цеха на 3-м этаже и быстро распространяется по всей площади. Ситуация осложнена тем, что внутри помещения могут находиться люди. К тушению привлекли авиацию.
Telegram / Прокуратура Москвы