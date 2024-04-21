Пять человек пострадали в результате пожара в сауне в Москве

Пять человек, в том числе младенец и подросток, пострадали в результате возгорания сауны в Москве. По данным SHOT, пожар произошёл сегодня, 21 апреля, около 7 часов утра на цокольном этаже частного 4-этажного таунхауса в Южном Бутове.

В сауне загорелись вещи и мебель, площадь пожара составила 20 квадратов. Семь человек смогли покинуть дом сами до прибытия пожарных и медиков. Всего пострадало пять человек, среди них 3-месячный малыш и 14-летний подросток. Двух человек госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.

Три человека, в том числе дети, не госпитализированы. Огонь ликвидирован.