Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 06:26

Пять человек пострадали в результате пожара в сауне в Москве

Пять человек, в том числе младенец и подросток, пострадали в результате возгорания сауны в Москве. По данным SHOT, пожар произошёл сегодня, 21 апреля, около 7 часов утра на цокольном этаже частного 4-этажного таунхауса в Южном Бутове.

В сауне загорелись вещи и мебель, площадь пожара составила 20 квадратов. Семь человек смогли покинуть дом сами до прибытия пожарных и медиков. Всего пострадало пять человек, среди них 3-месячный малыш и 14-летний подросток. Двух человек госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.

Три человека, в том числе дети, не госпитализированы. Огонь ликвидирован.

Сотни животных заживо сгорели при пожаре в зоопарке Евпатории
Сотни животных заживо сгорели при пожаре в зоопарке Евпатории

А ранее сегодня крупный пожар произошёл в Новосибирске: там загорелась кровля многоэтажного дома на площади 900 квадратных метров. В результате никто не пострадал, а 40 человек эвакуировались самостоятельно.

Обложка ©

Freepik.com

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров