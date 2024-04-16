Сотни животных заживо сгорели при пожаре в зоопарке Евпатории 16 апреля, 09:20 В Евпатории сгорел зоопарк, спасти удалось двух медведей. Обложка © Telegram / МЧС России

В Евпатории сгорели в пожаре более сотни животных, обитавших в местном зоопарке "Тропик-парк", всего там числилось около 200 видов приматов, рептилий, земноводных, птиц и других особей, там же работал приют для бездомных собак. Об этом пишет Mash на волне.

В Евпатории сгорел зоопарк, спасти удалось двух медведей. Видео © Telegram / МЧС России

Как уточнили в МЧС России, спасти удалось только двух медведей, а также получилось вывести из огня сотрудницу зоопарка. Пламя охватило территорию площадью в 625 квадратных метров. Тушение осложнялось тем, что в вольерах было много сена, и, кроме того, обрушилась кровля здания, это затруднило доступ к очагу возгорания.

"С огнём боролись 20 человек и 6 единиц техники. Сейчас на месте работают дознаватели ведомства", — уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года более 40 животных погибли при пожаре в контактном зоопарке в городском парке Саратова. Огонь охватил территорию в 40 квадратных метров.

Авторы Татьяна Миссуми