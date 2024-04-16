Две женщины сгорели в страшном пожаре в Приморье
Прокуратура: На пожаре в Дальнереченске погибли две женщины и пострадал ребёнок
Место пожара в Дальнереченске, где погибли две женщины. Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края
В городе Дальнереченске, расположенном в Приморском крае, произошёл пожар. Как передаёт региональная прокуратура в телеграм-канале, в результате инцидента погибли два человека.
Место пожара в Дальнереченске, где погибли две женщины. Фото © Telegram / Прокуратура Приморского края
В ведомстве сообщили, что возгорание произошло ранним утром 16 апреля в одной из квартир двухквартирного дома, находящегося на улице Свердлова. Сообщается, что там погибли две женщины 1965 и 2002 годов рождения. Помимо того, в доме во время пожара находись двое несовершеннолетних.
"Девочка 2015 года рождения госпитализирована с ожогами, мальчик 2017 года рождения не пострадал", — говорится в сообщении.
В настоящее время причина происшествия ещё не установлена. На месте пожара работают дознаватели МЧС России и эксперты пожарной лаборатории.
Ранее Life.ru писал, что пожар в сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве не подтвердился. На балконе квартиры на 23-м этаже горела газовая горелка, которую очевидцы и приняли за огонь.