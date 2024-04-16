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16 апреля, 02:03

Две женщины сгорели в страшном пожаре в Приморье

Прокуратура: На пожаре в Дальнереченске погибли две женщины и пострадал ребёнок

Место пожара в Дальнереченске, где погибли две женщины. Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края

Место пожара в Дальнереченске, где погибли две женщины. Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края

В городе Дальнереченске, расположенном в Приморском крае, произошёл пожар. Как передаёт региональная прокуратура в телеграм-канале, в результате инцидента погибли два человека.

Место пожара в Дальнереченске, где погибли две женщины. Фото © Telegram / Прокуратура Приморского края

Место пожара в Дальнереченске, где погибли две женщины. Фото © Telegram / Прокуратура Приморского края

В ведомстве сообщили, что возгорание произошло ранним утром 16 апреля в одной из квартир двухквартирного дома, находящегося на улице Свердлова. Сообщается, что там погибли две женщины 1965 и 2002 годов рождения. Помимо того, в доме во время пожара находись двое несовершеннолетних.

"Девочка 2015 года рождения госпитализирована с ожогами, мальчик 2017 года рождения не пострадал", — говорится в сообщении.

В настоящее время причина происшествия ещё не установлена. На месте пожара работают дознаватели МЧС России и эксперты пожарной лаборатории.

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Ранее Life.ru писал, что пожар в сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве не подтвердился. На балконе квартиры на 23-м этаже горела газовая горелка, которую очевидцы и приняли за огонь.

Алексей Соловьёв
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