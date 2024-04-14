В историческом районе Петербурга произошёл мощный пожар в многоэтажке
В Санкт-Петербурге загорелась квартира в многоэтажке на Парнасе
Чёрный дым в квартире в Петербурге. Обложка © Telegram / Питер №1
Мощный пожар произошёл в квартире многоэтажного дома на Парнасе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Mash на Мойке.
В Петербурге загорелась квартира в районе Парнас. Видео © Telegram / Mash на Мойке
По информации телеграм-канала, с 15-го этажа идёт сильный дым, окна сверху находятся в чёрной копоти. На месте уже работают пожарные, вокруг дома столпились очевидцы. Информации о пострадавших пока не поступало.
А ранее Life.ru писал, что в Москве ребёнок устроил пожар у соседей снизу, кидая из окна подожжённую бумагу. Пламя успело распространиться на десять квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.