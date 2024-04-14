В историческом районе Петербурга произошёл мощный пожар в многоэтажке

Мощный пожар произошёл в квартире многоэтажного дома на Парнасе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Mash на Мойке.

В Петербурге загорелась квартира в районе Парнас. Видео © Telegram / Mash на Мойке

По информации телеграм-канала, с 15-го этажа идёт сильный дым, окна сверху находятся в чёрной копоти. На месте уже работают пожарные, вокруг дома столпились очевидцы. Информации о пострадавших пока не поступало.