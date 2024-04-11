В Москве ребёнок поджёг квартиру соседей снизу не выходя из дома
В Москве ребёнок устроил пожар у соседей снизу, кидая из окна подожжённую бумагу
В Москве ребёнок поджёг соседей снизу, не выходя из своей квартиры на Алтайской улице в районе Гольяново, сообщает SHOT. Сейчас пожарные эвакуируют жителей подъезда.
В Москве ребёнок случайно поджёг квартиру соседей снизу не выходя из дома. Видео © SHOT
Оказалось, что мальчик поджигал бумагу и кидал её из окна. Одна бумажка залетела на балкон соседей, в итоге от неё загорелись вещи, а потом и сама квартира. Огонь успел распространиться на десять квадратных метров. Информации о пострадавших или погибших нет.
Ранее Life.ru сообщал, что в Южном Бутове в Москве загорелся двухэтажный частный дом. Очевидцы сообщали, что вблизи были слышны хлопки взрывающихся газовых баллонов. Информации о погибших не поступало.