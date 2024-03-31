Девятилетний ребёнок заживо сгорел в частном доме в Якутии В Якутии произошёл пожар в доме из-за неисправного нагревателя, погиб ребёнок 31 марта, 16:08 Ребёнок погиб при пожаре в Якутии. Обложка © Telegram / Следком Якутии

В Якутии девятилетний школьник погиб во время пожара в частном доме, в момент трагедии ребёнок находился без присмотра взрослых. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

В Якутии ребёнок погиб во время пожара в частном доме. Фото © Telegram / ГБУ РС(Я) "ГПС РС(Я)"

"31 марта 2024 года в гараже, примыкающем к частному дому в городе Нюрбе, произошёл пожар", — уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, причиной возгорания стал электронагревательный прибор, находившийся в гараже. Огонь охватил почти сто квадратных метров, перекинувшись на жилую постройку. Тело несовершеннолетнего было обнаружено во время тушения пожара на втором этаже дома, уточнили спасатели. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее сообщалось, что жилой дом загорелся в башкирском селе Железнодорожный в ночь на 31 марта. В момент трагедии внутри находилась семья из четырёх человек. Все они погибли.

Авторы Татьяна Миссуми