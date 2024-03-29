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29 марта, 09:33

На Урале мать с четырьмя детьми едва не сгорела при пожаре из-за тёплого пола

В Курганской области тёплый пол уничтожил жилой дом

В селе Тагильском Курганской области мать с четырьмя детьми чуть не стала жертвой пожара, который случился в частном доме из-за функции тёплых полов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.

В Курганской области тёплый пол уничтожил жилой дом. Видео © Telegram / МЧС России

150 квадратных метров жилища было охвачено огнём. В тушении пожара были задействованы 10 специалистов и три единицы техники МЧС России. Мать с четырьмя детьми смогла выбраться из здания до прибытия пожарных. К счастью, пострадавших нет.

В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибло три человека
В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибло три человека

Ранее три маленьких ребёнка стали жертвами пожара в Алтайском крае. Их мать спасателям удалось вытащить из огня, сейчас она в больнице.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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