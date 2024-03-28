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28 марта, 04:50

Пожар в Алтайском крае унёс жизни трёх маленьких детей

МЧС: На пожаре в Алтайском крае погибли три ребёнка, их мать успели спасти

В районном центре Благовещенка, расположенном на территории Алтайского края, загорелся частный жилой дом. Как передаёт МЧС России в телеграм-канале, в результате случившегося скончались трое несовершеннолетних.

Пожар в Алтайском крае, где погибли три ребёнка. Видео © Telegram / МЧС России

По данным ведомства, площадь пожара составила девять квадратных метров. Пламя тушили восемь сотрудников аварийно-спасательных служб при поддержке трёх единиц спецтехники. Им удалось вытащить из огня хозяйку жилища, которую потом передали медикам.

К сожалению, погибли три ребёнка: 2011, 2016 и 2018 годов рождения. Когда их обнаружили — они не подавали признаков жизни. В настоящее время специалисты пытаются установить причину случившегося.

Глава МЧС Куренков: С начала года в РФ при пожарах погибли 115 детей
Глава МЧС Куренков: С начала года в РФ при пожарах погибли 115 детей

Ранее Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге в одном из девятиэтажных домов произошёл пожар, охвативший десять квадратных метров. В МЧС России сообщили, что результате трагедии погибли трое взрослых.

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Telegram / МЧС России

Алексей Соловьёв
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