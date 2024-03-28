Пожар в Алтайском крае унёс жизни трёх маленьких детей

В районном центре Благовещенка, расположенном на территории Алтайского края, загорелся частный жилой дом. Как передаёт МЧС России в телеграм-канале, в результате случившегося скончались трое несовершеннолетних.

Пожар в Алтайском крае, где погибли три ребёнка. Видео © Telegram / МЧС России

По данным ведомства, площадь пожара составила девять квадратных метров. Пламя тушили восемь сотрудников аварийно-спасательных служб при поддержке трёх единиц спецтехники. Им удалось вытащить из огня хозяйку жилища, которую потом передали медикам.

К сожалению, погибли три ребёнка: 2011, 2016 и 2018 годов рождения. Когда их обнаружили — они не подавали признаков жизни. В настоящее время специалисты пытаются установить причину случившегося.