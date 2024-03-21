Глава МЧС Куренков: С начала года в РФ при пожарах погибли 115 детей

С начала 2024 года в России при пожарах погибли 115 детей, сообщил глава МЧС Александр Куренков. Министр отметил, что чаще всего такие случаи происходят при возгораниях в жилом секторе, которых за этот период произошло 23 тысячи — почти на 10% меньше, чем годом ранее.

"Общее количество погибших за этот период уменьшилось на 2% и составляет 2,2 тысячи человек. При этом детская гибель выросла на 40% — 115 детей стали жертвами пожаров", — отметил министр.

Глава ведомства указал на беспомощность детей при пожаре, так как они, оставшись одни и испугавшись, прячутся или забиваются в углы комнат. Также Куренков напомнил, что продукты горения токсичны и приводят к гибели человека, а для потери сознания достаточно всего нескольких вдохов угарного газа. Он добавил, что установленный дома автономный дымовой пожарный извещатель предупредит об опасности и не допустит беды.