Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Волгоградской области
СК: В Волгоградской области возбуждено уголовное дело о гибели детей при пожаре. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
В Волгоградской области во время пожара погибли двое малолетних детей. По предварительным данным СУ СК РФ по региону, пожар произошёл утром 20 марта в частном кирпичном доме на хуторе Амелино Фроловского района, где проживала местная жительница вместе со своими детьми.
"К сожалению, есть погибшие дети 2018 и 2020 года рождения", — сообщили на официальном сайте ведомства.
По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 07:28 утра, к месту ЧП были незамедлительно отправлены спасатели. Огонь на площади 16 квадратных метров был ликвидирован в 08:32. Женщине и двум другим детям удалось спастись. Возбуждено уголовное дело.
Ранее семья с шестилетним ребёнком погибла в результате страшного пожара. Трагедия произошла в двухэтажном доме в московском посёлке Новофёдоровское. Как сообщили в МЧС России, тело отца обнаружили при разборе завалов после тушения, уже потом нашли ещё двух погибших.