Брошенные одни дома дети сгорели в страшном пожаре в Дагестане

В Дагестане произошёл пожар в частном доме. Как передаёт в телеграм-канале региональное управление СК РФ, опубликовавшее видеозапись с места событий, в результате инцидента погибли трое маленьких детей.

Следователи на месте пожара в Дагестане. Видео © t.me / СУ СК России по Республике Дагестан

По данным ведомства, происшествие случилось на территории домовладения в селе Зелёный Бугор, расположенном в Кизлярском районе республики. Предварительно, возгорание произошло от дровяной печи. Сообщается, что в доме без присмотра находились три ребёнка 2019, 2020 и 2022 года рождения.

Следователи возбудили по факту гибели несовершеннолетних уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Трагедию не оставил без внимания глава Дагестана Сергей Меликов. Он признался, что потрясён данной новостью и ему, как отцу, сложно представить, как таких маленьких детей можно было оставить дома одних.

"За детей отвечают взрослые, от нашей заботы и ответственности зависит не только их благополучие, но и жизнь. Пожалуйста, будьте внимательны к своим детям и не оставляйте их без присмотра. Иногда "авось обойдётся" приводит к страшным трагедиям, а чувство вины останется с вами на всю жизнь", — предупредил чиновник.