Брошенные одни дома дети сгорели в страшном пожаре в Дагестане
СК РФ: При пожаре в Кизлярском районе Дагестана погибли трое маленьких детей
В Дагестане произошёл пожар в частном доме. Как передаёт в телеграм-канале региональное управление СК РФ, опубликовавшее видеозапись с места событий, в результате инцидента погибли трое маленьких детей.
Следователи на месте пожара в Дагестане. Видео © t.me / СУ СК России по Республике Дагестан
По данным ведомства, происшествие случилось на территории домовладения в селе Зелёный Бугор, расположенном в Кизлярском районе республики. Предварительно, возгорание произошло от дровяной печи. Сообщается, что в доме без присмотра находились три ребёнка 2019, 2020 и 2022 года рождения.
Следователи возбудили по факту гибели несовершеннолетних уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Трагедию не оставил без внимания глава Дагестана Сергей Меликов. Он признался, что потрясён данной новостью и ему, как отцу, сложно представить, как таких маленьких детей можно было оставить дома одних.
"За детей отвечают взрослые, от нашей заботы и ответственности зависит не только их благополучие, но и жизнь. Пожалуйста, будьте внимательны к своим детям и не оставляйте их без присмотра. Иногда "авось обойдётся" приводит к страшным трагедиям, а чувство вины останется с вами на всю жизнь", — предупредил чиновник.
Ранее Life.ru писал, что 16-летний подросток погиб при пожаре в городе Городце Нижегородской области. По данным МЧС РФ, мальчик отправился проверить пустующий дом родственников, но не вернулся.
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