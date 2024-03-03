Мальчик сгорел, отправившись проверить пустующий дом родственников
В Нижегородской области подросток погиб на пожаре
В Нижегородской области подросток погиб на пожаре. Фото © МЧС РФ
16-летний подросток погиб при пожаре в городе Городец Нижегородской области. По данным МЧС РФ, мальчик отправился проверить пустующий дом родственников, но не вернулся.
"За пустующим жилым домом присматривали родственники-соседи. Хозяйка на зиму покидала жильё. Соседи попросили мальчика сходить и посмотреть, всё ли в порядке с домом. Спустя полчаса вспыхнул пожар... Сотрудники МЧС России обнаружили тело 16-летнего подростка", — сообщили в ведомстве.
Площадь пожара составила 95 квадратных метров. Его ликвидировали 15 специалистов и четыре единицы техники.
А ранее в Иволгинском районе Бурятии произошёл пожар в частном доме. В результате инцидента погибли два ребёнка. Выяснилось, что взрослые употребляли алкоголь, после чего мужчина устроил смертоносный пожар внутри жилого помещения.