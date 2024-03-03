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3 марта, 05:17

Мальчик сгорел, отправившись проверить пустующий дом родственников

В Нижегородской области подросток погиб на пожаре

В Нижегородской области подросток погиб на пожаре. Фото © МЧС РФ

В Нижегородской области подросток погиб на пожаре. Фото © МЧС РФ

16-летний подросток погиб при пожаре в городе Городец Нижегородской области. По данным МЧС РФ, мальчик отправился проверить пустующий дом родственников, но не вернулся.

"За пустующим жилым домом присматривали родственники-соседи. Хозяйка на зиму покидала жильё. Соседи попросили мальчика сходить и посмотреть, всё ли в порядке с домом. Спустя полчаса вспыхнул пожар... Сотрудники МЧС России обнаружили тело 16-летнего подростка", сообщили в ведомстве.

Площадь пожара составила 95 квадратных метров. Его ликвидировали 15 специалистов и четыре единицы техники.

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А ранее в Иволгинском районе Бурятии произошёл пожар в частном доме. В результате инцидента погибли два ребёнка. Выяснилось, что взрослые употребляли алкоголь, после чего мужчина устроил смертоносный пожар внутри жилого помещения.

Александра Вишнякова
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