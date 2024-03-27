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27 марта, 04:34

В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибло три человека

МЧС: В Санкт-Петербурге при пожаре в многоэтажке погибло три человека

Кадры с места пожара в Санкт-Петербурге, где погибло три человека. Обложка © Telegram / МЧС России

Кадры с места пожара в Санкт-Петербурге, где погибло три человека. Обложка © Telegram / МЧС России

В Санкт-Петербурге в одном из девятиэтажных домов произошёл пожар, охвативший десять квадратных метров, пишет телеграм-канал МЧС России. В результате трагедии погибли трое взрослых.

Пожар тушили 12 специалистов, используя три единицы техники. На данный момент дознаватели МЧС РФ разбираются в причинах трагедии.

В Самарской области на НПЗ произошёл пожар
В Самарской области на НПЗ произошёл пожар

Ранее трое мужчин погибли при пожаре в частном жилом доме в Благовещенске. Трагедия произошла днём в пятницу, 22 марта. На месте ЧП работали два боевых расчёта специализированной пожарно-спасательной части, спасатели амурского управления МЧС, всего 14 человек и три единицы техники.

Анатолий Симоненко
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