В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибло три человека

В Санкт-Петербурге в одном из девятиэтажных домов произошёл пожар, охвативший десять квадратных метров, пишет телеграм-канал МЧС России. В результате трагедии погибли трое взрослых.

Ранее трое мужчин погибли при пожаре в частном жилом доме в Благовещенске. Трагедия произошла днём в пятницу, 22 марта. На месте ЧП работали два боевых расчёта специализированной пожарно-спасательной части, спасатели амурского управления МЧС, всего 14 человек и три единицы техники.