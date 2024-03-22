В Благовещенске три человека погибли при пожаре в частном доме
МЧС: В Амурской области во время пожара погибли трое мужчин
В Амурской области во время пожара погибли трое мужчин. Обложка © МЧС Амурской области
Трое мужчин погибли при пожаре в частном жилом доме в Благовещенске. Трагедия произошла днём в пятницу, 22 марта. На место ЧП направились два боевых расчёта специализированной пожарно-спасательной части, спасатели амурского управления МЧС, всего 14 человек и три единицы техники.
Страшный пожар в доме в Амурской области. Видео © МЧС Амурской области
"Через 10 минут пожар был локализован, ещё через 13 — ликвидировано открытое горение. Во время проведения работ звеном газодымозащитной службы в доме были обнаружены тела трёх погибших мужчин, личности погибших устанавливаются", — говорится на сайте Главного управления МЧС России по Амурской области.
На месте работает следственно-оперативная группа. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, жертвы задохнулись едким дымом. Пожарных извещателей в доме не было. По предварительной информации, развитию пожара способствовало позднее обнаружение и сообщение о происшествии.
Ранее в Саратове загорелась крыша жилой пятиэтажки на улице Челюскинцев. Как сообщили в региональном управлении МЧС, возгорание удалось локализовать на площади 800 квадратов. Жильцов дома эвакуировали.