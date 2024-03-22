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22 марта, 08:45

В Благовещенске три человека погибли при пожаре в частном доме

МЧС: В Амурской области во время пожара погибли трое мужчин

В Амурской области во время пожара погибли трое мужчин. Обложка © МЧС Амурской области

В Амурской области во время пожара погибли трое мужчин. Обложка © МЧС Амурской области

Трое мужчин погибли при пожаре в частном жилом доме в Благовещенске. Трагедия произошла днём в пятницу, 22 марта. На место ЧП направились два боевых расчёта специализированной пожарно-спасательной части, спасатели амурского управления МЧС, всего 14 человек и три единицы техники.

Страшный пожар в доме в Амурской области. Видео © МЧС Амурской области

"Через 10 минут пожар был локализован, ещё через 13 — ликвидировано открытое горение. Во время проведения работ звеном газодымозащитной службы в доме были обнаружены тела трёх погибших мужчин, личности погибших устанавливаются", говорится на сайте Главного управления МЧС России по Амурской области.

В Амурской области во время пожара погибли трое мужчин. Фото © МЧС Амурской области

В Амурской области во время пожара погибли трое мужчин. Фото © МЧС Амурской области

На месте работает следственно-оперативная группа. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, жертвы задохнулись едким дымом. Пожарных извещателей в доме не было. По предварительной информации, развитию пожара способствовало позднее обнаружение и сообщение о происшествии.

В Амурской области во время пожара погибли трое мужчин. Фото © МЧС Амурской области

В Амурской области во время пожара погибли трое мужчин. Фото © МЧС Амурской области

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Ранее в Саратове загорелась крыша жилой пятиэтажки на улице Челюскинцев. Как сообщили в региональном управлении МЧС, возгорание удалось локализовать на площади 800 квадратов. Жильцов дома эвакуировали.

Евгения Мосс
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