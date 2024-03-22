В Саратове загорелась крыша жилой пятиэтажки

В Саратове на улице Челюскинцев загорелась кровля жилого пятиэтажного дома. Как сообщает региональное управление МЧС, возгорание удалось локализовать на площади 800 квадратов.

Пожар в пятиэтажке в Саратове. Видео © Telegram / МЧС Саратовской области

"Жильцов дома эвакуировали. С верхних этажей людей спасали по автолестнице, из подъезда выводили в спасустройствах. Всего спасено 15 человек. Пожар на 800 кв. м потушили 65 специалистов и 14 пожарных расчётов", — рассказали в МЧС.

Причины пожара пока не известны.