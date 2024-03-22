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22 марта, 00:53

В Саратове загорелась крыша жилой пятиэтажки

В Саратове на площади 800 квадратов ликвидировали пожар в пятиэтажке

В Саратове на улице Челюскинцев загорелась кровля жилого пятиэтажного дома. Как сообщает региональное управление МЧС, возгорание удалось локализовать на площади 800 квадратов.

Пожар в пятиэтажке в Саратове. Видео © Telegram / МЧС Саратовской области

"Жильцов дома эвакуировали. С верхних этажей людей спасали по автолестнице, из подъезда выводили в спасустройствах. Всего спасено 15 человек. Пожар на 800 кв. м потушили 65 специалистов и 14 пожарных расчётов", — рассказали в МЧС.

Причины пожара пока не известны.

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Ранее семья с шестилетним ребёнком погибла в результате страшного пожара. Трагедия произошла в двухэтажном доме в московском посёлке Новофёдоровское. Как сообщили в МЧС России, тело отца обнаружили при разборе завалов после тушения, уже потом нашли ещё двух погибших.

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Telegram / МЧС Саратовской области

Оксана Попова
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