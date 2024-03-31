Семья из четырёх человек погибла при пожаре в Башкирии, среди жертв есть дети
Жилой дом загорелся в башкирском селе Железнодорожный в ночь на воскресенье. В момент трагедии внутри находилась семья из четырёх человек. Все они погибли, рассказали в МЧС России.
По информации ведомства, пламя также охватило баню и два припаркованных неподалёку автомобиля. Как только прибывшие к месту происшествия огнеборцы ликвидировали пожар, они обнаружили бездыханные тела женщины, её двухлетней дочки, годовалого сына и дедушки.
Последствия смертельного пожара в Башкирии. Видео © Telegram / МЧС России
"Пожар ликвидировал 31 специалист, работало 12 единиц техники. Причину произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России", — рассказали в ведомстве.
Как сообщили в прокуратуре республики, по данному факту начата проверка.
Ранее Life.ru сообщал, что с начала 2024 года пожары унесли жизни около 2,2 тысячи россиян. Свыше ста из них — дети. Лишь за 28 марта в огне погибло трое несовершеннолетних при пожаре в Алтайском крае.
Telegram / МЧС России