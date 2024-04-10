В Москве загорелся частный дом, внутри взрываются газовые баллоны
Двухэтажный частный дом загорелся в 1-м Богучарском переулке в Южном Бутове в Москве. Внутри взрываются газовые баллоны, сообщает SHOT.
В Москве загорелся частный дом, внутри взрываются газовые баллоны. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, огонь уже перекинулся на стоящий поблизости гараж, сейчас общая площадь возгорания достигает 250 квадратов. Пожарные пытаются спасти другие строения. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее мощный пожар произошёл в частном доме в Воскресенске Московской области, где жили восемь человек: двое взрослых и шестеро детей. В результате трагедии погибли мать и четверо детей. До прибытия пожарные двоих детей успели спасти соседи. Позже на пепелище нашли тело шестого погибшего.