В Москве загорелся частный дом, внутри взрываются газовые баллоны

По информации телеграм-канала, огонь уже перекинулся на стоящий поблизости гараж, сейчас общая площадь возгорания достигает 250 квадратов. Пожарные пытаются спасти другие строения. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мощный пожар произошёл в частном доме в Воскресенске Московской области, где жили восемь человек: двое взрослых и шестеро детей. В результате трагедии погибли мать и четверо детей. До прибытия пожарные двоих детей успели спасти соседи. Позже на пепелище нашли тело шестого погибшего.