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10 апреля, 16:12

В Москве загорелся частный дом, внутри взрываются газовые баллоны

Двухэтажный частный дом загорелся в 1-м Богучарском переулке в Южном Бутове в Москве. Внутри взрываются газовые баллоны, сообщает SHOT.

В Москве загорелся частный дом, внутри взрываются газовые баллоны. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, огонь уже перекинулся на стоящий поблизости гараж, сейчас общая площадь возгорания достигает 250 квадратов. Пожарные пытаются спасти другие строения. Информация о пострадавших не поступала.

Девятилетний ребёнок заживо сгорел в частном доме в Якутии
Девятилетний ребёнок заживо сгорел в частном доме в Якутии

Ранее мощный пожар произошёл в частном доме в Воскресенске Московской области, где жили восемь человек: двое взрослых и шестеро детей. В результате трагедии погибли мать и четверо детей. До прибытия пожарные двоих детей успели спасти соседи. Позже на пепелище нашли тело шестого погибшего.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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