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9 апреля, 01:26

На пепелище пожара в Воскресенске найдено ещё одно тело

МЧС: Тело шестого погибшего найдено после пожара в частном доме в Подмосковье

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Воскресенске. Фото © Telegram / МЧС России

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Воскресенске. Фото © Telegram / МЧС России

На пепелище пожара в подмосковном Воскресенске найдено тело мужчины. Об этом сообщили в управлении МЧС.

"Обнаружено тело мужчины без признаков жизни", рассказали спасатели.

Напомним, что страшный пожар произошёл в частном доме в Воскресенске Московской области. В доме проживало восемь человек: двое взрослых и шестеро детей. В результате трагедии погибли мать и четверо детей. Двух ребят, 11 и 13 лет, успели спасти соседи до прибытия пожарных.

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Оксана Попова
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