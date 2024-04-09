На пепелище пожара в Воскресенске найдено ещё одно тело
МЧС: Тело шестого погибшего найдено после пожара в частном доме в Подмосковье
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Воскресенске. Фото © Telegram / МЧС России
На пепелище пожара в подмосковном Воскресенске найдено тело мужчины. Об этом сообщили в управлении МЧС.
"Обнаружено тело мужчины без признаков жизни", — рассказали спасатели.
Напомним, что страшный пожар произошёл в частном доме в Воскресенске Московской области. В доме проживало восемь человек: двое взрослых и шестеро детей. В результате трагедии погибли мать и четверо детей. Двух ребят, 11 и 13 лет, успели спасти соседи до прибытия пожарных.