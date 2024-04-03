В Ростове произошёл мощный пожар со взрывами в ангаре

На левом берегу Дона в Ростове-на-Дону загорелся ангар. В соцсетях очевидцы поделились видео, на которых запечатлены огромные чёрные облака дыма и языки пламени. Всё это сопровождается взрывами.

В Ростове-на-Дону загорелся ангар. Видео © Telegram / Privet-Rostov.ru - новости Ростов

"Горит ангар с легковоспламеняющейся жидкостью внутри. Огонь охватил 1000 квадратных метров здания. Всего на месте работает 68 специалистов и 23 единицы техники", — отметили в МЧС.

В 19:54 (время совпадает с московским) стало известно о локализации пожара, в 20:38 — о ликвидации открытого горения.

Предварительно, погибших и пострадавших нет. Как уточняет 161.ru, на 2-й Луговой, 34, где и находится ангар, расположена производственно-складская база. Причём объект выставляли на продажу.