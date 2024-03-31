Склад с книгами горит в Ростове-на-Дону на площади 800 "квадратов"

В Левенцовском районе Ростова-на-Дону загорелось двухэтажное складское здание. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. На месте работают экстренные службы, огонь успел перекинуться на крышу соседнего здания, но в настоящий момент пожарные уже локализовали пламя, сообщили в МЧС.

Пожарные тушат пожар в здании склада в Ростове. Видео © Telegram / МЧС России

"Огнеборцы МЧС России тушат пожар в Ростове. В Левенцовском микрорайоне горит двухэтажный склад. Огонь охватил кровлю и перекинулся на крышу соседнего помещения. Площадь составляет 800 квадратных метров. На месте работают 50 специалистов и 16 единиц техники. <...> Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Ростове", — говорится в сообщениях Министерства чрезвычайных ситуаций. О пострадавших не сообщалось.

Пламенем охвачено здание на улице Доватора, 156/3. По указанному адресу, как следует из открытых источников, хранится печатная продукция, в том числе книги.