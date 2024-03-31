Мощный пожар охватил турбазу на Кубани после взрыва

В Апшеронском районе Краснодарского края загорелась турбаза "Водолей". Предварительная причина — взрыв газовоздушной смеси, содержавшейся в газовом баллоне. Пострадал один человек, сообщили в оперативном штабе региона. Очевидцы публикуют видео пожара в социальных сетях.

На опубликованных записях видно, как испуганные люди бегут от охватившего огромную часть турбазы пожара, помимо треска огня раздаются громкие хлопки. Те из очевидцев, кто сохранил самообладание, успокаивают других и отводят их в безопасное место. А владельцев припаркованных в опасной близости к пламени автомобилей призывают перегнать свои машины подальше от бушующего огня.

"По информации администрации Апшеронского района, 31 марта в 13:05 поступила информация о возгорании на турбазе "Водолей", расположенной вдоль трассы от хутора Красный Дагестан к станице Нижегородской. По предварительной информации, причиной могла стать вспышка газовоздушной смеси из газового баллона. Одного пострадавшего с переломом доставили в местную ЦРБ. В 13:20 возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров", — говорится в публикации в телеграм-канале оперативного штаба.