Крупный пожар охватил здание военного склада с боеприпасами вблизи столицы Индонезии Джакарты. Об этом сообщило агентство Reuters.

Крупный пожар охватил склад боеприпасов в Индонезии. Видео © X / Volcaholic

Возгорание произошло в 18:30 по местному времени (14:30 по мск). Пожар сопровождают хлопки, которые слышны в радиусе нескольких километров, так как это результат детонации боеприпасов.

Представитель вооружённых сил страны Кристомей Сиантури заявил, что пока экстренные службы с пламенем справиться не могут. Граждан из близлежащих населённых пунктов эвакуируют, пока информации о пострадавших в пожаре не поступало.