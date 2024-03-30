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30 марта, 16:08

Крупный пожар охватил склад боеприпасов в Индонезии

Крупный пожар охватил здание военного склада с боеприпасами вблизи столицы Индонезии Джакарты. Об этом сообщило агентство Reuters.

Крупный пожар охватил склад боеприпасов в Индонезии. Видео © X / Volcaholic

Возгорание произошло в 18:30 по местному времени (14:30 по мск). Пожар сопровождают хлопки, которые слышны в радиусе нескольких километров, так как это результат детонации боеприпасов.

Представитель вооружённых сил страны Кристомей Сиантури заявил, что пока экстренные службы с пламенем справиться не могут. Граждан из близлежащих населённых пунктов эвакуируют, пока информации о пострадавших в пожаре не поступало.

В России будут следить за лесными пожарами из космоса
В России будут следить за лесными пожарами из космоса

Ранее Life.ru сообщал, что в селе Тагильском Курганской области мать с четырьмя детьми чуть не погибли при пожаре, который случился в частном доме из-за функции тёплых полов. В тушении пожара были задействованы десять специалистов и три единицы техники МЧС России. К счастью, никто не пострадал.

Обложка ©

X / Volcaholic

Александра Мышляева
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