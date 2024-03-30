В России будут следить за лесными пожарами из космоса Эксперт Закондырин сообщил, что спутник "Метеор" отследит лесные пожары летом 30 марта, 09:17 Регионы готовятся к борьбе с пожарами летом. Обложка © freepik / pvproductions

Отслеживать возможные возгорания в лесах поможет российский спутник "Метеор", запущенный для мониторинга климата в феврале этого года. Об этом Ura.ru рассказал исполняющий обязанности директора Всероссийского научно-исследовательского института "Экология", председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин.

"В связи с тем, что нашу страну отключили от международных систем в результате санкций, 29 февраля с космодрома Восточный был запущен отечественный "Метеор". Он будет предоставлять все данные по возгораниям и лесным пожарам", — уточнил он.

Также для охраны лесов будут массово использоваться беспилотники, сейчас некоторые регионы уже готовят операторов дронов для работы в пожароопасный сезон. Закондырин подчеркнул, что беспилотники могут использоваться и в тех погодных условиях, когда вылет самолёта МЧС невозможен.

Эксперт добавил, что полезно перенять и опыт Якутии, где внедрили систему по искусственному вызыванию осадков. По его словам, это такой самолёт-лаборатория Як-42, который увлажняет почву в засушливый период. На его борту есть специальное оборудование, которое также помогает изучать атмосферные явления с целью воздействия на них.

Напомним, 29 февраля ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" стартовала с земли. Аппарат был успешно выведен на орбиту. Спутник будет решать задачи гидрометеорологического обеспечения, следить за климатом, контролировать гелиогеофизическую обстановку в околоземном космическом пространстве, а также получать информацию с автоматических измерительных платформ сбора данных.

Авторы Татьяна Миссуми