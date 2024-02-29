"Союз" с аппаратом "Метеор-М" и иранским спутником стартовал с Восточного
Ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" № 2–4 и 18 российскими и иностранными попутными спутниками, один из которых иранский, успешно стартовала с площадки 1С космодрома Восточный. Трансляцию запуска космического аппарата вёл "Роскосмос".
"Союз" с аппаратом "Метеор-М" и иранским спутником стартовал с Восточного. Видео © "Роскосмос"
По расчётам специалистов, примерно через девять минут разгонный блок со спутниками отделится от третьей ступени ракеты. Основной полезной нагрузкой является гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" № 2–4 — его выведут на целевую орбиту в течение часа после старта. Космический аппарат будет решать на орбите задачи гидрометеорологического обеспечения, следить за климатом, контролировать гелиогеофизическую обстановку в околоземном космическом пространстве, а также получать информацию с автоматических измерительных платформ сбора данных.
А ранее стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) разрабатывает новую многоразовую ракету-носитель сверхлёгкого класса.
"Роскосмос"