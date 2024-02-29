"Союз" с аппаратом "Метеор-М" и иранским спутником стартовал с Восточного

Ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" № 2–4 и 18 российскими и иностранными попутными спутниками, один из которых иранский, успешно стартовала с площадки 1С космодрома Восточный. Трансляцию запуска космического аппарата вёл "Роскосмос".

По расчётам специалистов, примерно через девять минут разгонный блок со спутниками отделится от третьей ступени ракеты. Основной полезной нагрузкой является гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" № 2–4 — его выведут на целевую орбиту в течение часа после старта. Космический аппарат будет решать на орбите задачи гидрометеорологического обеспечения, следить за климатом, контролировать гелиогеофизическую обстановку в околоземном космическом пространстве, а также получать информацию с автоматических измерительных платформ сбора данных.