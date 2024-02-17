Космический грузовик "Прогресс МС-26" с 2,5 тонн грузов пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-26", запущенный 15 февраля с космодрома Байконур, совершил стыковку с модулем "Звезда" российской части Международной космической станции (МКС). Трансляцию процесса вёл "Роскосмос".

Стыковка грузового корабля "Прогресс МС-26" с МКС. Видео © YouTube / "Роскосмос ТВ"

На кадрах видно, как "Прогресс" осуществляет стыковку со станцией в автоматическом режиме. Всё происходило под контролем специалистов Центра управления полётами, находившихся на земле, а также космонавтов "Роскосмоса" Олега Кононенко (по совместительству спецкор ТАСС), Николая Чуба и Константина Борисова на борту МКС.

Корабль поднял на станцию 2518 килограммов груза: 580 килограмм топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 килограмм сжатого воздуха в баллонах. Кроме того, в грузовом отсеке "Прогресса" находилось разного рода оборудование и материалы, в том числе еда для экипажа, одежда и принадлежности для научных экспериментов, общей массой 478 килограмм.

Так, на станцию доставили специальную укладку для эксперимента "Перспектива-КМ" — конструкцию из полимерных материалов, которые могут запоминать форму. Её установят на малом исследовательском модуле "Поиск" во время одного из запланированных выходов в открытый космос. Помимо этого, "Прогресс" поднял на станцию укладку для научных работ "Фуллерен", в рамках которой в электровакуумной печи выращиваются кристаллы фуллерита, и "Орбита-МГ", в процессе которой будут отрабатываться технологии контроля технического состояния герметичных оболочек космических кораблей и станций.

ТАСС со ссылкой на службу психологической поддержки отечественных космонавтов пишет, что на МКС доставили шоколадные конфеты фабрики "Красный Октябрь" с полностью натуральным составом специально для командира отряда Олега Кононенко. А ещё вместе с "Прогрессом" прилетел подарок для Николая Чуба от его родных.