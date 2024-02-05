Российские космонавты расписали дефекты МКС на 40 страницах

Российские космонавты на 40 страницах расписали дефекты МКС и передали конструкторам отечественной орбитальной станции, чтобы их учли при разработке. Об этом рассказал журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Созданию документа предшествовала настоящая виртуальная экскурсия по МКС, которую для руководства госкорпорации провёл космонавт Олег Кононенко.

"Сорок минут он мне проводил экскурсию по всему российскому сегменту и обращал внимание на те нюансы, которые целесообразно в будущем проекте исправить. Примерно 40 страниц замечаний, пожеланий было направлено космонавтами", — рассказал Борисов в эфире "России 24".