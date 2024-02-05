Российские космонавты расписали дефекты МКС на 40 страницах
Борисов: Космонавты направили 40 страниц замечаний и пожеланий разработчикам РОС
Фотог © NASA / Unsplash
Российские космонавты на 40 страницах расписали дефекты МКС и передали конструкторам отечественной орбитальной станции, чтобы их учли при разработке. Об этом рассказал журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Созданию документа предшествовала настоящая виртуальная экскурсия по МКС, которую для руководства госкорпорации провёл космонавт Олег Кононенко.
"Сорок минут он мне проводил экскурсию по всему российскому сегменту и обращал внимание на те нюансы, которые целесообразно в будущем проекте исправить. Примерно 40 страниц замечаний, пожеланий было направлено космонавтами", — рассказал Борисов в эфире "России 24".
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Российская орбитальная станция станет форпостом страны в космосе. Её облик уже определён, также были презентованы её коммерческие модули. 12 апреля прошлого года стало известно, что глава государства одобрил проект создания РОС. Развёртывание станции запланировано на 2027 год.