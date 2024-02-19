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19 февраля, 10:02

Борисов: ЦНИИмаш разрабатывает новую многоразовую ракету сверхлёгкого класса

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) разрабатывает новую многоразовую ракету-носитель сверхлёгкого класса. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Работаем над сверхлёгкими носителями. Старт был дан ещё Фондом перспективных исследований, работу проводит ЦНИИмаш", — сказал он в интервью порталу "Pro космос".

Ожидается, что данный сверхлёгкий носитель, как и перспективная ракета "Амур-СПГ", будет базироваться на космодроме Восточный в Амурской области, несмотря на возможность взлетать не только с космодрома. Основным заказчиком выступает Минобороны России, которое "с ожиданием" смотрит за работой, так как заинтересовано в носителе подобного класса для обеспечения рентабельности пусковых услуг.

"Поэтому на этот носитель возлагаются достаточно серьёзные надежды", — отметил Борисов.

Глава госкорпорации добавил, что работа над ракетой ведётся последние два-три года, однако из-за её инновационности работа пока не афишировалась. Тем временем испытания экспериментальных ступеней прошли, "в принципе, успешно". По словам Борисова, если двигатели оправдают ожидания, то создатели будут форсировать работу.

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ТАСС / "Роскосмос медиа" / Александр Пантюхин

Матвей Константинов
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